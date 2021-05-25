Девід Еллефсон виступав з групою з 1983 року.

Американська треш-метал група MEGADETH вигнала басиста Девіда Еллефсона нібито за інтимні стосунки з 17-річною фанаткою.

"Ми не ставимося до цього рішення легковажно. Хоча ми не знаємо всіх деталей того, що сталося, з і без того натягнутими відносинами, того, що було виявлено зараз, достатньо, щоб оголосити подальшу співпрацю неможливою", – написав лідер групи Дейв Мастейн.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Еллефсон вів інтимне листування з неповнолітньою прихильницею. Він нібито пропонував дівчині зустрітися, але при цьому попросив її дотримуватися конфіденційності. Потім в соцмережах з'явилося відео, на якому басист групи мастурбує.

"Хоча це не те, чим я пишаюся, це були особисті, дорослі взаємодії, які були вирвані з контексту і зманіпульовані, щоб завдати максимальної шкоди моїй репутації, моїй кар'єрі та родині. Інша сторона зробила заяву, яку ви можете побачити нижче. Я дякую їй за це і сподіваюся, що це прояснює, що ситуація була зовсім не такою, якою її намагаються піднести", - сказав басист.

Також він прикріпив скріншоти, на яких дівчина пояснює, що на момент спілкування з артистом вона була вже повнолітньою.

"Я саме та дівчина, про яку зараз говорять в повідомленнях про Девіда Еллефсона, і я просто хочу розповісти свою версію історії, тому що люди поширюють дезінформацію, ситуація виходить з-під контролю і має мало спільного з реальністю. Так, ці відеодзвінки дійсно мали місце, але ініціатором їх була я, і я не була на той момент неповнолітньою, завжди це було за обопільною згодою. Нічого неналежного до цього не відбувалося. Все було за обопільною згодою, я не є жертвою, і саме я була ініціатором", – написала прихильниця.

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Автор: Діана Могилєвич