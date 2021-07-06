3 липня співачка вийшла заміж.

Відома співачка Гвен Стефані і співак Блейк Шелтон зв'язали себе узами шлюбу 3 липня 2021 року.

Для весілля Гвен вибрала дві сукні від американського дизайнера Віри Вонг. На церемонію вона одягла сукню з глибоким декольте у вигляді серця і довгим подолом і білу фату, на якій були вишиті їх з Шелтоном імена, а також імена дітей Гвен.

На саме святкування Стефані одягла міні-сукню і ботильйони на високих підборах. Свято проходило на ранчо Шелтона.

Варто відзначити, що пара разом вже шість років. При цьому для Гвен це другий шлюб (від першого шлюбу у неї троє дітей), а для Шелтона - третій.

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Автор: Діана Могилєвич