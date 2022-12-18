Виконавиця виступила на сцені Національного відбору на Євробачення з емоційною піснею "Колискова".

Учасниця Нацвідбору на Євробачення Марина Круть прокоментувала результати фіналу. Так, вона посіла друге місце. Журі віддали їй 10 балів з 10, а глядачі - 8 з 10. Таким чином вона посіла друге місце, поступившись перемогою групі TVORCHI.

Це не перший досвід артистки на Нацвідборі - у 2020 році вона вже брала участь і посіла третє місце. Після оголошення результатів цього року у своєму блозі Марина повідомила, що на цьому її історія з Євробаченням закінчена, і вона більше не збирається брати участь у будь-яких відборах.

"Дякую. Кожному, хто пережив ці 2 місяці зі мною. Всім слухачам, хто голосував за мене. Всій команді. Нацвідбір на моєму шляху більше не повториться. І я навіть рада. Наша найголовніша перемога - на фронті. Слава Героям!", - написала Марина Круть у своєму Facebook-блозі.

З аналогічним посланням артистка звернулася і до своїх шанувальників в Instagram.

Марина Круть - "Колискова": виступ на Нацвідборі 17 грудня

Хто переміг на Нацвідборі

Перше місце дісталося групі TVORCHI з Тернополя. Дует Андрія Гуцуляка і Джеффрі Кенні отримав від журі 9 балів і від глядачів 10 балів. Таким чином саме вони представлять нашу країну на Євробаченні 13 травня наступного року в Ліверпулі.

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