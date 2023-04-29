У машину актриси врізалося інше авто.

Українська актриса Наталка Денисенко поскаржилася на прикрий інцидент. В її машину врізався джип. Про ДТП вона дізналася вже згодом.

На щастя, тоді актриси не було у машині. Її автівка стояла біля будинку, у Києві. Сама Денисенко на той момент була у Барселоні. Втім, це не врятувало актрису від проблем. Коли вона повернулася додому, їй довелося вирішувати купу питань.

У Stories вона розповіла, що водій, який врізався у її авто, не має страховки. Через це питання ремонту та компенсації може затягнутися. На оформлення документів доведеться чекати декілька місяців.

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"Поки мене не було вдома, у мою машину врізався джип, за кермом був інвалід. В нього немає страховки. А щоб отримати страховку, щоб я могла відремонтувати машину, треба зробити купу документів і чекати ще три місяці на цю страховку", - розповіла Денисенко.

На відео вона показала наслідки ДТП. Її машину сильно пошкодили. Проте багажник відкривається навіть попри вм'ятини. Тому Денисенко не сильно засмучується.

Наталка Денисенко розповіла про ДТП - відео

Нагадаємо, раніше зірка "Кріпосної" Наталка Денисенко показала, який вигляд мала в 14 років. Артистка поділилася знімками зі своєю подругою дитинства.

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