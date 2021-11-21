Дизайнер зізнався, що все майно залишив дружині і дочці.

Український дизайнер Андре Тан у програмі "Світське життя" розповів, що після розлучення з дружиною Аліною Харечко вирішив залишити все майно їй і дочці Софії.

"Залишився без трусиків і маєчки", - пожартував дизайнер.

Також він додав, що зараз живе на Печерську, але в орендованій квартирі. Тому в планах у нього придбати власне житло. Крім того, Андре Тан розповів, що у нього була квартира в Києві, але він переписав її на дочку.

Читайте такожЗірка "Квартал 95" влаштувала скандал у літаку: бортпровідник викликала поліціюНагадаємо, раніше Андре Тан розповів, що ледь не пустився берега після розлучення. Дизайнер заводив короткострокові і несерйозні романи, оскільки поки не готовий до нових зобов'язань, та й одружуватися поки не збирається.

Крім того, раніше він зізнався, що розставання з дружиною відбулося в період карантину, коли його бізнес перебував під загрозою. Всі ці проблеми сильно засмучували модельєра.

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Автор: Діана Могилєвич