Трінчер сумує за своїми рідними, з якими вже давно не бачилася.

Українська блогерка Анна Трінчер зі сльозами на очах зізналася, що дуже сумує за своїми рідними, особливо за мамою.

На YouTube-каналу "ТОР" Трінчер розповіла, що разом з друзями, нареченим Олександром Волошиним і його мамою поїхала на Західну Україну, а її рідні залишилися в Києві.

"Нинішній час випробовує нас. Розумію, що маючи можливість бути з мамою, дуже часто цього не робила, а зараз вона дуже далеко від мене, і я не знаю, коли знову зможу обійняти її. Сварю себе за те, що коли мала можливість, не використовувала її. Мені дуже важко переживати все це (війну в Україні, - УНІАН) без неї", – сказала Трінчер.

При цьому вона додала, що мама її нареченого - дуже хороша людина. У такий непростий час вона замінює Трінчер маму.

"Мама Саші - дуже проста і легка людина, з якою легко знайти зв'язок. Вона дуже розумна, завжди ставиться з розумінням. Вона замінила мені материнські обійми і поцілунки", – додала блогерка.

Нагадаємо, раніше продюсер Олена Мозгова пояснила, чому росіяни ненавидять українців.

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