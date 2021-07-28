Українська співачка Оля Полякова разом зі своєю дочкою Марією вирушила у відпустку до Франції.
Зірка відпочиває на віллі своєї російської подруги Нікі Білоцерківської, яка займається блогерством і видавництвом. Так, в інста-сторіз Полякова розповіла, що їй нудно відпочивати на віллі.
У кадрі Оля постала в бікіні і солом'яному капелюсі, також вона одягла сонцезахисні окуляри.
"Тільки що до мене дійшла інформація, що тусовок ніде по світу немає. Міконос не тусує, все закрито. Ібіца не тусує. І до мене прийшло страшне усвідомлення. Ми всі помремо не від "корони", ми всі здохнемо від нудьги!"- сказала Полякова.
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