Перша леді навіть не встигла нормально попрощатися з чоловіком.

Перша леді України Олена Зеленська дала відверте інтерв'ю виданню Time, в якому вперше розповіла, як з дітьми тікала від активних бойових дій.

За словами Зеленської, вона не встигла заздалегідь зібрати тривожну валізку, тому вранці 24 лютого в поспіху почала пакувати всі речі. Вони з дітьми настільки були налякані, що намагалися якомога швидше зібрати всі речі і виїхати в більш безпечне місце.

Крім того, перша леді зізналася, що виїхала з дому без телефона, бо російські окупанти відстежували її дзвінки і листування. Тому соцмережі були для їхньої родини під забороною.

Зеленська розповіла, що її чоловік з самого ранку поїхав в Офіс президента, а вона, зібравши всі речі, попрямувала до нього, щоб попрощатися. Володимир Зеленський вирішив залишитися в Києві попри всю небезпеку.

Сама Зеленська з дітьми також залишилася в Україні, але була змушена міняти міста, щоб убезпечити себе і свою сім'ю. При цьому вона зазначила, що їй пропонували приїхати до друзів в Європу, але вона відмовилася.

Зараз подружжя бачиться вкрай рідко. Перші три місяці війни вони не могли навіть нормально поговорити телефоном.

Нагадаємо, американський Time присвятив обкладинку першій леді України.

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