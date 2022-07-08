Перша леді України Олена Зеленська дала відверте інтерв'ю виданню Time, в якому вперше розповіла, як з дітьми тікала від активних бойових дій.
За словами Зеленської, вона не встигла заздалегідь зібрати тривожну валізку, тому вранці 24 лютого в поспіху почала пакувати всі речі. Вони з дітьми настільки були налякані, що намагалися якомога швидше зібрати всі речі і виїхати в більш безпечне місце.
Крім того, перша леді зізналася, що виїхала з дому без телефона, бо російські окупанти відстежували її дзвінки і листування. Тому соцмережі були для їхньої родини під забороною.
Зеленська розповіла, що її чоловік з самого ранку поїхав в Офіс президента, а вона, зібравши всі речі, попрямувала до нього, щоб попрощатися. Володимир Зеленський вирішив залишитися в Києві попри всю небезпеку.
Сама Зеленська з дітьми також залишилася в Україні, але була змушена міняти міста, щоб убезпечити себе і свою сім'ю. При цьому вона зазначила, що їй пропонували приїхати до друзів в Європу, але вона відмовилася.
Зараз подружжя бачиться вкрай рідко. Перші три місяці війни вони не могли навіть нормально поговорити телефоном.
Нагадаємо, американський Time присвятив обкладинку першій леді України.