На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну американський журнал Time вийшов з обкладинкою, на якій надруковано портрет першої леді України Олени Зеленської.
Про це повідомляє Time.
Також у номері вийшла стаття, присвячена особистому досвіду Олени Зеленської збереження психічного здоров'я в умовах війни.
Стаття називається Her private war - "її особиста війна".
"Перша леді України Олена Зеленська розповіла про особистий досвід у воєнний час, а також про її роботу, присвячену подоланню негативного впливу війни на психічне здоров'я", - йдеться в анонсі матеріалу.
Ukraine's First Lady Olena Zelenska tells @shustry about her wartime experiences and work addressing the "overwhelming" mental toll of the war https://t.co/RtpX1cUSRIpic.twitter.com/CNDUIWwFEi— TIME (@TIME) July 7, 2022
Війна в Україні і перша леді:
19 квітня Олена Зеленська розповіла, чим займається під час війни в Україні.
9 травня перша леді США побувала в Ужгороді і зустрілася з першою леді України.
21 травня Зеленська розповіла про проблеми в родині після вторгнення РФ.
11 червня 2022 року перша леді України Олена Зеленська в Telegram опублікувала кілька порад для допомоги хворим на епілепсію.
25 червня 2022 року Олена Зеленська розповіла, чи залишала Україну після початку повномасштабної війни