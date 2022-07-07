Також у номері вийшла стаття, присвячена особистому досвіду Олени Зеленської збереження психічного здоров'я в умовах війни.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну американський журнал Time вийшов з обкладинкою, на якій надруковано портрет першої леді України Олени Зеленської.

Про це повідомляє Time.

Також у номері вийшла стаття, присвячена особистому досвіду Олени Зеленської збереження психічного здоров'я в умовах війни.

Стаття називається Her private war - "її особиста війна".

"Перша леді України Олена Зеленська розповіла про особистий досвід у воєнний час, а також про її роботу, присвячену подоланню негативного впливу війни на психічне здоров'я", - йдеться в анонсі матеріалу.

Ukraine's First Lady Olena Zelenska tells @shustry about her wartime experiences and work addressing the "overwhelming" mental toll of the war https://t.co/RtpX1cUSRIpic.twitter.com/CNDUIWwFEi — TIME (@TIME) July 7, 2022

Війна в Україні і перша леді:

19 квітня Олена Зеленська розповіла, чим займається під час війни в Україні.

9 травня перша леді США побувала в Ужгороді і зустрілася з першою леді України.

21 травня Зеленська розповіла про проблеми в родині після вторгнення РФ.

11 червня 2022 року перша леді України Олена Зеленська в Telegram опублікувала кілька порад для допомоги хворим на епілепсію.

25 червня 2022 року Олена Зеленська розповіла, чи залишала Україну після початку повномасштабної війни

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