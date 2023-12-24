Пара подолала важкий період.

Дружина головного героя шоу "Холостяк-7" Дмитра Черкасова на своїй сторінці в Instagram розповіла, що за сім років стосунків вони пережили найскладнішу кризу, яка почалася у них ще рік тому.

"Ми з Дімою пройшли разом дуже важкий період. Один з найважчих за ці 7 років. Ми пройшли кризу! Без перебільшень вона тривала майже рік. Рік сварок, рік важких розмов, рік думок (а може розлучитися), рік рідкісної близькості. Дуже багато моментів", - почала розповідь Олександра.

Дівчина розповіла, що незважаючи ні на що, їм вдалося зберегти свої стосунки. Тому вона пишається і собою, і своїм чоловіком.

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"Дімо, я безмежно кохаю тебе. Ти моя половинка, я сумую за тобою! Я з тобою щаслива! Ти і є мій спокій, моя душа... " - продовжила Олександра.

Вона додала, що всі ми проходимо важкі випробування стосунків і кохання, але має значення тільки те, що ми отримуємо на виході.

Варто відзначити, що в коментарях з'явився і сам Дмитро. Він написав: "І я тебе дуже сильно кохаю. Ти є я, а я є ти".

До слова, 22 вересня 2018 року Дмитро одружився на Олександрі. 4 лютого 2019 року у подружжя народився син - Марк. Також у Олександри є син від першого шлюбу.

Нагадаємо, раніше блогер Богдан Беспалов повідомив, що Черкасов розлучається з дружиною. Він говорив про те, що у Дмитра з'явилася інша дівчина.

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