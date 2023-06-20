За її словами, йому це забороняє закон.

Дружина депутата Миколи Тищенка - Алла Барановська - дала велике інтерв'ю Раміні Есхакзай, в якому розповіла, чому її чоловік не пішов на фронт.

Вона почала виправдовувати чоловіка і говорити, що він не міг взяти в руки зброю і піти на фронт, тому що йому це забороняє закон. Вона зазначила, що люди повинні пам'ятати, що в Україні парламентсько-президентська держава, і за законом про мобілізацію, народні депутати України не можуть бути мобілізовані. Тобто депутати повинні бути на місці і ухвалювати закони.

Однак, як каже Барановська, Тищенко бував у небезпечних місцях.

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"Мій чоловік побував у величезній кількості відряджень, де зараз дуже небезпечно. Для нього завжди важливо приїжджати до наших хлопців, і це завжди скандали вдома. Він не боїться війни і бути в небезпечних місцях", – сказала Алла.

Вона також прокоментувала і те, що після 24 лютого 2022 року Тищенко перебував у Закарпатській області. За її словами, він був призначений головою закарпатського осередку, тому повинен був бути там.

Крім того, вона зазначила, що Тищенко - незалежна людина і політик, який нікому нічого не винен. Саме такими словами вона відреагувала на питання Раміни про хейт на адресу її чоловіка.

Скандали з Миколою Тищенко

Раніше народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга народу" за скандальну поїздку до Таїланду.

Крім таких поїздок нардеп відзначався також численними курйозними привітаннями зі святами.

Він вітав українців з річницею Чорнобильської трагедії, плутав Великдень і Різдво, вітав тільки частину України з Днем Соборності.

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