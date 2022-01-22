Допис з помилкою автори публікації вже видалили, але збереглися скріншоти.

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко знову потрапив у незручну ситуацію, вітаючи українців зі святом.

Про це свідчать правки текстового повідомлення на сторінці "слуги" у Facebook.

Тищенко привітав українців з Днем соборності, проте коректне привітання вдалося автору допису не з першого разу.

В одній зі старих правок, збережених в історії Facebook, йдеться: "З Днем соборності України! Ми єдина сильна та незалежна держава! Від Києва до Закарпаття. Продовжуємо зшивати Україну разом".

Проте згодом відредагований допис на сторінці нардепа зник. Натомість з’явився інший – з прикріпленим фото Тищенка.

Також депутат плутав свята й "вітав" українців з роковинами Чорнобильської трагедії.

Тищенко називав себе "генетично налаштованим українцем" та заявив, що без сала в Новий рік ніяк: "Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смак: якщо ти сало не їси - ти не українець".

У грудні політик прийшов "інспектувати" нові вагони й розвеселив мережу.

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