Допис з помилкою автори публікації вже видалили, але збереглися скріншоти.

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко знову потрапив у неприємну ситуацію. Замість привітати виборців з Різдвом Христовим депутат вітав з Великоднем.

Відповідний пост з’явився на сторінці нардепа у Facebook.

Після плутанини зі святами автор тексту видалив допис й опублікував новий, вочевидь, переймаючись, що історія редагувань буде доступна користувачам соцмережі.

Фото попереднього посту з помилкою підписники "слуги" виклали у Telegram.

На зробленому знімку розміщена одна і та ж світлина Тищенка з родиною і новорічною ялинкою, втім текст відрізняється як побажаннями, так і підписом.

У першому дописі автор допустився помилки – і привітав українців з Воскресінням Христа, а не його народженням.

У Тищенка неодноразово траплялася плутанина – то "слуга" святкував річницю Чорнобильської трагедії, то під час робочого візиту Закарпаття переплутав регіон з Прикарпаттям.

Як писав УНІАН, Тищенко назвав себе "генетично налаштованим українцем" та заявив, що без сала в Новий рік ніяк: "Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смак: якщо ти сало не їси - ти не українець".

У грудні політик прийшов "інспектувати" нові вагони й розвеселив мережу.

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