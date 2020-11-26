Танцюрист зустрічався з Маріам Туркменбаєвою.

Танцюрист Жен Кот познайомився з Маріам Туркменбаєвою на одному з талант-шоу. У пари зав'язалися стосунки.

Про це йдеться в програмі "Зірковий шлях".

Читайте такожЕкс-дружина репера Серьоги розповіла про його численні зради і жорсткі побої

Виявляється, що Маріам зрадила Жені з солістом Quest Pistols Антоном Савлеповим. На той момент сам Антон був одружений. За словами Жені, і він, і дружина Савлепова знали про зраду.

"Почала виступати з групою Quest Pistols. Вона там завела стосунки. Я не буду називати ім'я цієї людини ... Гаразд, це Антон Савлепов. Вони там загуляли. Не втримали щось в брюках, ось і все. Вона пішла, сказала, що я не розвиваюся, жила у подруги", - сказав Женя.

Попри зраду Женя хотів помиритися з Маріам. У підсумку вона повернулася до нього. Але після чергового концерту з'ясувалося, що дівчина знову йому зрадила.

"Вдруге, коли вона повернулася, і коли почався знову цей холодок, мені їх злягання приснилося. Я прийшов до неї у ванну, кажу: "Ось так і так". А вона відповіла: "Так, це так". На той момент я був готовий їй пробачити. Вона збиралася їхати на концерт. Я ходив, страждав. Вона приїхала, каже: "Ні", збирає речі", - додав Женя.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич