Танцюрист Жен Кот познайомився з Маріам Туркменбаєвою на одному з талант-шоу. У пари зав'язалися стосунки.
Про це йдеться в програмі "Зірковий шлях".
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Виявляється, що Маріам зрадила Жені з солістом Quest Pistols Антоном Савлеповим. На той момент сам Антон був одружений. За словами Жені, і він, і дружина Савлепова знали про зраду.
"Почала виступати з групою Quest Pistols. Вона там завела стосунки. Я не буду називати ім'я цієї людини ... Гаразд, це Антон Савлепов. Вони там загуляли. Не втримали щось в брюках, ось і все. Вона пішла, сказала, що я не розвиваюся, жила у подруги", - сказав Женя.
Попри зраду Женя хотів помиритися з Маріам. У підсумку вона повернулася до нього. Але після чергового концерту з'ясувалося, що дівчина знову йому зрадила.
"Вдруге, коли вона повернулася, і коли почався знову цей холодок, мені їх злягання приснилося. Я прийшов до неї у ванну, кажу: "Ось так і так". А вона відповіла: "Так, це так". На той момент я був готовий їй пробачити. Вона збиралася їхати на концерт. Я ходив, страждав. Вона приїхала, каже: "Ні", збирає речі", - додав Женя.
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