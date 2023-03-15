Він заявив, що зараз думає тільки про дітей.

Нещодавно колумбійська співачка Шакіра випустила нову пісню TQG, в якій заспівала про свого колишнього чоловіка Жерара Піке. У пісні є слова про те, що він не може її забути і хоче повернутися.

Цією піснею вона феєрично втерла ніс екс-чоловікові, якого вона викрила в численних зрадах. Однак сам Піке воліє не обговорювати цю тему, як і нову пісню Шакіри, присвячену йому.

"Так, звичайно я чув пісню, але я не хочу говорити про це. У нас є відповідальність. Батьки повинні захищати своїх дітей. Кожен сам ухвалює рішення. Не хочу говорити про це. Просто хочеться, щоб з моїми дітьми все було в порядку", - сказав Піке в ефірі RAC1.

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Відзначимо, Шакіра і Жерар Піке познайомилися в 2010 році. Вже через рік вони офіційно заявили про свої стосунки. У 2012 році стало відомо, що вони чекають на дитину. У 2013 році Шакіра народила сина Мілана, а в 2015 - ще одного. Другого хлопчика назвали Сашею.

Однак уже в 2022 році Шакіра і Піке розлучилися. Дівчина присвятила колишньому пісню, після чого потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Співачка поставила 14 рекордів, "пісня помсти" принесла їй нову хвилю слави.

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