Соломія Вітвіцька після розлучення з чоловіком не залишилася без чоловічої уваги.

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька у своєму інста-блозі розповіла, що у неї з'явився таємний шанувальник. Чоловік періодично приносить їй під будинок квіти, а зараз вирішив залишити красиві лілії на капоті її машини і намалював сердечко.

"Наступний левел "переслідування" вже з листівкою. Лілії в снігу", – підписала фото ведуча.

Читайте також"Красуні": Аліна Гросу показала рідкісне фото з 58-річною мамоюВарто відзначити, що Соломія Вітвіцька вісім років перебувала в шлюбі з режисером Владом Кочатковим. Подружжя вирішило офіційно розлучитися минулого року, але повідомили вони про це громадськості тільки в 2021 році. Вже тривалий час Соломія не розповідає про своє особисте життя, при цьому вона багато подорожує.

Нагадаємо, раніше ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька похвалилася розкішним відпочинком в Каліфорнії.

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