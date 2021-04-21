Співак вирішив нагадати про себе і прийшов на 11 сезон "Голосу країни".

Екс-соліст гурту "Сальто назад" й учасник "Голосу країни-11" Саша Таб поділився відвертими подробицями свого життя.

Він вживав наркотики, а перше передозування сталося у нього в 10 класі. Про це Таб розповів у програмі ЖВЛ.

Тоді хлопця врятувала музика - він познайомився з репером Іваном Клименком, вони створили гурт "Сальто назад". У 2013 році у колективу вийшов перший альбом. Тоді ж Саша влаштував особисте життя з художницею-постановницею Юлею, через рік у них народився син Соломон.

Потім у Таба була участь у нацвідборі на"Євробачення". Коли "Сальто назад" "пролетіло", це був новий переломний момент для співака.

Читайте такожКатя Осадча в яскравому вбранні спричинила фурор (фото)"Коли у фіналі нас "злили", у мене були панічні атаки. Думки тільки були в голові, що це був останній наш шанс, більше не буде ніякого життя і проектів", - поділився він.

Потім у життя Саші повернулися наркотики й алкоголь, через що і розпався гурт "Сальто назад". І тут почалися проблеми в сім'ї: Таб зізнався, що зраджував дружині, хотів побути у вільних стосунках.

"Але йому вистачило сили волі взятися за голову. А дружині - вистачило духу пробачити коханому. До всього вдруге повернутися до нормального життя після наркотичного рецидиву допомогло диво. Принаймні так Саша називає молодшу доньку Каю", - йдеться в сюжеті ЖВЛ.

"Кая нас всіх в купу зв'язала назад", - поділилася дружина співака.

Участь Саші Таб у "Голосі країни-11"

У перший день "сліпих прослуховувань" на "Голосі країни" зіркових наставників здивував учасник гурту "Сальто назад" Саша Таб з піснею "О, мамо". Вокаліст тоді увійшов до команди MONATIK. Але у фінальні випуски він не пройшов.

Зауважимо, повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.

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Автор: Ольга Робейко