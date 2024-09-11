Пара ще рік тому розірвала стосунки.

Відома британська акторка Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк у серіалі "Гра престолів", офіційно розлучилася з чоловіком – американським музикантом, учасником гурту DNCE Джо Джонасом.

Як відомо, пара розірвала стосунки ще рік тому. Протягом цього часу екс-подружжя займалося судовими справами, повідомляє видання TMZ. В Тернер та Джонаса є двоє спільних дітей, тож вони вирішували питання щодо опіки над ними. Врешті, знаменитості дійшли згоди та завершили процес розлучення. Справедливо розподілити майно та опіку над дітьми їм допомагали юристи.

Однак, на яких саме умовах розійшлися акторка та музикант, невідомо. Свою домовленість вони вирішили залишити конфіденційною.

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До слова, Софі та Джо закрутили роман у 2016 році. За рік вони оголосили про заручини, а у 2019 році стало відомо, що пара вирішила побратися. В подружжя народилося двоє доньок.

Їхній шлюб тривав не довго і вже у 2023-му зірки заявили, що більше не перебувають у стосунках. Ініціатором розлучення став артист, а причиною були непорозуміння між закоханими.

Після розриву Тернер та Джонас майже одразу закрутили романи з іншими. Зокрема, акторка перебуває у стосунках з британським аристократом Перегріном Пірсоном, а музикант – з акторкою Лайлою Абдаллою.

Нагадаємо, раніше Софі Тернер звинуватила екс-чоловіка у "викраденні" дітей. Вона заявила, що колишній не дає їй вивезти дітей, а також не дозволяє зірці з ними побачитися.

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