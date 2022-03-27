Анастасія Пустовіт перебувала в заручниках у окупантів.

Українська актриса Анастасія Пустовіт розповіла, як три дні перебувала в Немішаєво, поруч з окупованою Бучею.

За її словами, вона і ще шестеро людей перебували в Будинку культури. Окупанти неодноразово під'їжджали до них на танках.

"Через будівлю, де був штаб, йшла вся колона техніки... ми не могли кинути це місце. Три доби семеро людей просто чекали, коли нас усіх вб'ють. Це чільне місце. Туди постійно під'їжджала техніка... ми просто чекали, коли до нас зайдуть. Були випадки, коли БТР під'їжджали до Будинку культури, виходили росіяни зі зброєю, алкоголем, який вони накрали, пили, дивилися на будівлю. На нас направляли дуло танка", - розповіла актриса.

Також вона розповіла, що пізніше вирішила перебратися до рідних у бомбосховище. Але і його окупували російські загарбники. За словами актриси, вони поставили людям дві умови.

"Вони нам поставили умови. Перше – якщо ви вийдете за межу наших військ, ми за вас не відповідаємо. Якщо ви залишаєтеся тут, ви в безпеці. Друге - якщо хтось із вас спробує передати координати наших військ і ми про це дізнаємося, зникне і людина, і телефон", – згадала Пустовіт.

Хто така Анастасія Пустовіт

З 2018 року Анастасія працює в Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра.

Дівчина знімається в українських популярних серіалах, серед яких "Перші ластівки", "Кріпосна" та інші.

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