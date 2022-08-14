Катерина Кузнєцова припустила, чому українські зірки, що живуть в РФ, мовчать про війну.

Відома актриса родом з України Катерина Кузнєцова припустила, чому дочка Ольги Сумської - Антоніна Паперна - мовчить про війну в нашій країні.

За словами Кузнєцової, можливо, Антоніна досі не висловила свою позицію через різні політичні погляди з чоловіком, актором Володимиром Ягличем, з яким Катерина знімалася в серіалі "Кухня".

"Це потрібно копатися в кожній родині. Можливо, є такий розкол - вона проти війни, а чоловік за "спецоперацію". Це все про вчинки, про совість, я не маю права судити. Звичайно, з боку це виглядає дуже погано", - сказала Кузнєцова в інтерв'ю Аліні Доротюк.

При цьому актриса зазначила, що публічно нікого не засуджує. Але найбільше її дратують люди, які до 24 лютого клялися в любові Україні, а після повномасштабного вторгнення закрили роти.

Попри те, що Кузнєцова ще в 2009 році переїхала в Росію, сама вона засуджує війну в Україні.

При цьому старша дочка Сумської, Антоніна Паперна, разом зі своєю сім'єю живе в Росії і мовчить про війну в рідній Україні.

Така поведінка Паперної неодноразово піддавалося осуду з боку її шанувальників. При цьому зірка продовжує мовчати. Виправдати її спробувала зіркова мама, якій також пишуть про те, що її дочка могла б повернутися в Україну.

Нагадаємо, раніше Катерина Кузнєцова розповіла, як в Україні принижували своїх же акторів.

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