Голлівудський актор Лев Шрайбер, який підтримав Україну після початку повномасштабної війни, готується стати батьком втретє. Його 31-річна дівчина Тейлор Нейсен - модель і "Міс Південна Кароліна" - вагітна. Про це повідомляє видання Daily Mail.
Відомо, що Лев і Тейлор разом вже п'ять років. Вони почали зустрічатися в 2018 році і довго приховували свої стосунки від очей шанувальників.
Попри заяви ЗМІ, актор поки що офіційно не коментував інформацію про можливе поповнення в своїй родині.
Відзначимо, що зірка "Людей Ікс" Лев Шрайбер вже виховує двох синів від попереднього шлюбу з Наомі Уоттс. Після розлучення колишнє подружжя зберегло хороші стосунки заради виховання дітей.
Влітку 2022 року Шрайбер відвідував Львів і Київ. Він заявив про те, що виступає проти війни і проти кровожерливої політики Кремля. Також знаменитість допоміг зібрати чималу суму коштів для придбання генераторів в українські лікарні.
Нагадаємо, Сергій Притула зізнався, що війна завадила йому знову стати батьком.