Його 31-річна дівчина Тейлор Несен вагітна.

Голлівудський актор Лев Шрайбер, який підтримав Україну після початку повномасштабної війни, готується стати батьком втретє. Його 31-річна дівчина Тейлор Нейсен - модель і "Міс Південна Кароліна" - вагітна. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Відомо, що Лев і Тейлор разом вже п'ять років. Вони почали зустрічатися в 2018 році і довго приховували свої стосунки від очей шанувальників.

Попри заяви ЗМІ, актор поки що офіційно не коментував інформацію про можливе поповнення в своїй родині.

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Відзначимо, що зірка "Людей Ікс" Лев Шрайбер вже виховує двох синів від попереднього шлюбу з Наомі Уоттс. Після розлучення колишнє подружжя зберегло хороші стосунки заради виховання дітей.

Влітку 2022 року Шрайбер відвідував Львів і Київ. Він заявив про те, що виступає проти війни і проти кровожерливої політики Кремля. Також знаменитість допоміг зібрати чималу суму коштів для придбання генераторів в українські лікарні.

Нагадаємо, Сергій Притула зізнався, що війна завадила йому знову стати батьком.

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