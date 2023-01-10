Телеведучий посміявся над користувачами, які намагаються "вколоти" його за антивоєнну позицію.

Відомий український шоумен і телеведучий Андрій Бєдняков, який після 24 лютого обірвав всі зв'язки з Росією і регулярно в своєму блозі розповідає про звірства окупантів, показав образи від хейтерів з РФ.

Ось що пишуть йому шанувальники кремлівського режиму: "Ну ти і п*дором став", "Був людиною, а став...", "Був нормальним, а звалив з Росії і бреше тепер", "Звалив в Україну? Сиди там і мовчи там".

Подібні сплески агресії знаменитість прокоментував з гумором: "Базікаємо. Як думаєте, що можна відповісти? А то людина пише, а я морожуся".

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Чим знаменитий Андрій Бєдняков

Шоумен родом з Маріуполя. Він прославився завдяки шоу "Орел і решка", де був ведучим.

Після 24 лютого він обірвав всі зв'язки з колегами-росіянами і почав вести активну інформаційну політику, розповідаючи своїм підписникам правду про звірства російських окупантів. Однак не всім це подобається, тому хейтери нерідко засипають його негативними коментарями і залишають скарги на його сторінку.

Нагадаємо, окупанти знесли будинок Андрія Бєднякова в Маріуполі.

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