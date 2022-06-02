Олексій підніс їй оригінальний подарунок.

Українська актриса Даша Петрожицька розповіла, який сюрприз влаштував їй бойфренд Олексій на день народження.

Так, коханий відвіз Дашу в Діснейленд в Парижі. Свій 31-й рік вона зустріла, катаючись на атракціонах.

"Найнеймовірніший подарунок. Можливо не той час, але залишу це тут, тому що нарешті плакала від щастя", - написала Петрожицька в Instagram.

Також Даша привітала українців з приходом літа і побажала, щоб воно було мирним.

Хто така Дар'я Петрожицька

Дар'я Петрожицька - українська актриса і співачка, фіналістка "Голос країни" (2020).

Восени 2020 року вона брала участь у четвертому сезоні телевізійного шоу "Танці з зірками". Даша та її партнер Ігор покинули шоу в одинадцятому ефірі.

Нагадаємо, раніше Даша Петрожицька розповіла, що переїхала до свого хлопця в Гамбург. У нього там є квартира, і він дуже хотів, щоб під час війни в Україні вона перебувала в безпеці.

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