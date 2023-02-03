Актриса Ірина Мак переконана, що участь росіян в українських культурних проектах повинні заборонити раз і назавжди.

Актриса Ірина Мак, яка прославилася роллю в серіалі "Спіймати Кайдаша", а також стала героїнею серіалу "Я - Надія", який вийде 24 лютого 2023 року, висловилася про роботу російських артистів в Україні. В інтерв'ю 24 каналу вона сказала, що їм варто забути сюди дорогу назавжди:

"Є неприйнятний наратив - знімати російських акторів. Це повинно бути заборонено раз і назавжди. Вони знімалися тут постійно, причому в центральних ролях. Весь ринок був у Росії. Про це потрібно забути. Інше питання, що є актори, які відкрито висловилися проти Росії, поїхали звідти ще раніше. Це інша ситуація".

Ірина Мак додала, що її дратувало "примирення після 2014 року", коли люди стали забувати, що Росія окупувала Крим і розв'язала війну в Донецькій і Луганській областях.

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"Коли в якийсь момент росіян тут не стало, а потім вони почали їхати в Україну "пачками", знову зніматися в головних ролях. Вони - зірки, а ми - другорядні. Їх умови праці і наші - були небом і землею. Це має бути закінчено. Це наша країна, і у нас величезна кількість розкішних акторів. Ми здатні робити якісне українське кіно! І про це світ вже знає!" - резюмувала актриса Ірина Мак.

Російські зірки, які підтримали Україну

Серед російського шоу-бізнесу сьогодні налічується не так вже й багато зірок, які наважилися висловитися проти путінського режиму. Об'єднує їх не тільки адекватна свідома позиція, а й те, що тепер на території рідної країни їх переслідують і цькують.

Наприклад, одіозний актор Олексій Панін з перших днів відкрито говорить про те, що це Росія розв'язала цю війну, і саме за наказом Путіна сьогодні вбивають мирних українців. Зараз він знаходиться в Іспанії, але це не заважає росіянам його гнобити. Так, нещодавно Олексій Панін розповів про погрози за його антивоєнну позицію.

"Кожен день знаходять мої телефони і пишуть мені з погрозами: "Щоб ти здох, сволота, тому що ти допомагаєш українцям", "Щоб ти здох, скотина, тому що ти збираєш гроші для пацанів в Одесі". Але кожен день до мене на вулиці підходять українці, щоб сказати "Дякую" за мою позицію", - говорив Панін.

Проти війни також висловилася зірка серіалу "Не родись вродливою" Марія Машкова. Також вона засудила свого пропутінського батька і завершила роботу на території країни-агресора.

Ще однією жертвою переслідувань став актор Артур Смольянінов, який дав скандальне інтерв'ю і заявив - якби пішов на війну, то тільки на боці України. За це його визнали "іноагентом", а його дружину Дар`ю Мельникову не допустили в зйомках продовження серіалу "Татусеві дочки".

Нагадаємо, актриса Наталка Денисенко висловилася про російських колег: "Це просто тварини".

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