Артистці виповнилося 28 років. На честь цього вона зробила зворушливий пост про особисте.

Анна Кошмал, яка зіграла головну роль в серіалах "Свати", "Село на мільйон", "Дочки-мачухи" та інших 22 жовтня святкує свій день народження. Зірці виповнилося 28 років. У своєму Instagram-блозі вона зробила пост, де розповіла про те, яке бажання загадує в цю дату.

"І хоча це був найкоротший рік у моєму житті, я дуже вдячна долі, рідним і близьким за те, що сьогодні посміхаюся і можу всіх обійняти! Бажання загадую одне на нас всіх. Кажуть, не можна говорити яке, тому що не збудеться, але ви самі знаєте що саме я загадала. Любов і вдячність в думках і на устах, як мантра. Обіймаю всіх!" - висловилася Кошмал.

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Також у своєму блозі вона оприлюднила фотографію з квітами, очевидно, подарованими чоловіком, а в stories показала ніжне фото в обнімку з сином.

Нагадаємо, нещодавно героїня серіалу "Свати" Анна Кошмал опублікувала у себе в Instagram-stories відео з екс-колегою Олесею Железняк, яка вихваляє Путіна, через що нарвалася на звинувачення з боку іншої зірки того ж ситкому - Інни Корольової. Подробиці читайте за посиланням.

Також УНІАН писав про те, хто із зірок "Сватів" підтримав Путіна і війну.

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