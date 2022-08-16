Актор поскаржився на приниження українських акторів.

Український актор Євген Капорін розповів, що найчастіше продюсери головні ролі віддавали саме російським акторам, під них же складали графік зйомок. А ось українці були змушені підлаштовуватися.

Про це повідомляє "24 канал".

"80% того, що знімали в Україні до 2014 року, та й навіть сьогодні, – це російське. Кіно знімали за російські гроші, тому росіяни диктували всі умови. Більшість головних ролей були у росіян. Тому все навколо них: умови, графіки підлаштовували", – сказав актор.

Він додав, що українських акторів ображало те, що всі привілеї діставалися саме росіянам, але вони мовчали про це, оскільки розуміли, що люди, які виробляли кінопродукти на російський і український ринок, заробляли гроші і для України, і для Росії.

Ще в 2014 році Капорін сподівався на те, що продюсери припинять "стелитися" перед росіянами, але цього не сталося. Втім, після 24 лютого він чітко для себе вирішив, що більше не буде зніматися в одному кіно з російськими акторами.

"У 2014 році я думав, що ера підлабузництва наших продюсерів до російських колег закінчилася, але ні. Все одно через 2 роки вони продовжили приїжджати до нас. Я дуже не хочу, щоб це повторилося", – додав Капорін.

Нагадаємо, раніше Євген Капорін відмовився переходити на українську мову.

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