Ірина Сопонару вважає, що чоловік повинен першим проявляти ініціативу.

Українська актриса, зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповіла, як у неї складаються стосунки з чоловіками.

За словами дівчини, вона першою ніколи не знайомиться, оскільки ініціативу першим повинен проявляти саме чоловік.

"Я першою не знайомлюся з чоловіками. Принаймні, не пригадую такого. Мені здається, все ж чоловік повинен першим проявляти ініціативу", - сказала Сопонару.

Також вона додала, що її обранець повинен бути розумним, смішним, щедрим, високим і добрим. Ірині пощастило, адже саме таку людину вона і зустріла. Її молодою людиною став британець Різ.

Читайте також"У яскраво-жовтому купальнику": Настя Каменських похвалилася ідеальною фігурою на відпочинку"Я дійсно мрію про красиве освідчення. З приголомшливою обручкою і бажано в романтичному місці", - додала Сопонару.

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару знялася у провокаційній фотосесії.

Хто така Ірина Сопонару

Ірина грала в КВК, театрі і навіть знімалася у відвертій фотосесії Maxim. Відомо, що актриса дуже любить читати книги, танцювати і водити автомобіль. Також вона грає в "Лізі сміху" за команду "Вінницькі". Крім того, Ірина є актрисою гумористичних шоу "Жіночий Квартал" і "Ігри приколів".

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Автор: Діана Могилєвич