Актори новою пародією підняли настрій усім українцям.

Українські актори комічного жанру Настя Оруджова та Юрій Великий висміяли розмову російського окупанта з дружиною, яку раніше перехопили українські спецслужби.

Актори посміялися над кількома перехопленими розмовами, зокрема над тим, як дружина окупанта просила його вкрасти речі в українському домі, а також про те, як вона зрадила йому з його ж товаришем по службі.

Великий спародіював самого загарбника, а Оруджова - його дружину. Найсмішніше - це момент, коли дружина загарбника випадково "спалилася" на зраді.

Великий каже: "Вчора був артобстріл. Так лейтенанту Кутєпову член відірвало". На що Оруджова в ролі дружини відповіла: "Ой, там не велика втрата".

Нагадаємо, раніше Студія "Квартал 95" розповіла, що стоїть на культурному фронті і підтримує бойовий дух українців.

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