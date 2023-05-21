Актрису театру і кіно нагородили українсько-французьким орденом королеви Анни.

Нещодавно українська актриса театру і кіно Анна Саліванчук отримала Орден княгині Київської Анни "Честь Вітчизни". Вона показала в Instagram відео того, як їй вручили цю нагороду.

"Всі запитують, що це за орден я отримала вчора, і головне за що. Я отримала міжнародний Орден княгині Київської Анни "Честь Вітчизни" за сумлінне служіння Україні! Ви запитаєте: "Що я такого робила?" Я скажу: "Робила багато творчих вечорів, і збирала гроші, і протягом всієї війни допомагала дитячим будинкам і притулкам для тварин", - написала Анна Саліванчук.

Попри те, що в коментарях її в основному вітали з почесною нагородою, багато коментаторів дорікнули зірці в тому, що вона нібито незаслужено нагороджена.

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Реакція соцмереж

"Приємно дивитися, що хтось отримує нагороди. А я працювала теж на благо країни, але ніхто не давав нагород..."

"Добро робиться тихо!"

"Вітаю! Ви - красуня, і велика молодчинка, у якої є таке відкрите і добре серце. Пишаюся нашими українськими жінками - вони сильні і успішні, красиві, добрі і працьовиті"

"Добро любить тишу, а не театр..."

"А її точно за це дали? Або, може, за інші заслуги або суми?"

Нагадаємо, зірка "Сватів" запаморочила голову знімками в напівпрозорому вбранні.

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