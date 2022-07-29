Композиція отримала назву "Світло".

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка підтримує українців і ЗСУ своєю творчістю, представила нову пісню "Світло". У кліпі, опублікованому на YouTube, вона показала мужніх і відважних працівників ДСНС, які розгрібають завали й рятують людей.

Злата каже - хоче, щоб їхньою хоробрістю захоплювався весь світ.

"Ми п'ємо вранці каву, ми зараз спілкуємося. А саме в цей час ДСНС розгрібає завали, рятує людей, надає їм психологічну допомогу. І робить просто героїчні вчинки. Я не усвідомлювала цього, поки не побачила ці документальні кадри, наскільки людина може бути супергероєм. І вони серед нас. Кожен з них герой: ЗСУ, волонтери, просто звичайні українці, які борються як можуть, а також ДСНС. Я хочу, щоб люди побачили їх щогодинну роботу", - розповіла Огнєвіч.

Відзначити,тато Злати також відправився захищати свою країну від російських загарбників. 67-річний чоловік - хірург за фахом. На харківському напрямку він рятував поранених бійців.

Нагадаємо, виступ Злати Огнєвіч у ранковому шоу зірвав через загрозу обстрілу.

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