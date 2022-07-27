Йдеться про Юрія Кота, який у 2014 році переїхав до Росії.

Журналіст програми "Гроші" згадав про українського телеведучого, який вів програму "Все для тебе", Юрія Кота. Виявляється, що він зараз "топить" за "руський мір".

Так, журналіст розповів, про яку людину він змінив свою думку. За його словами, раніше український телеведучий Юрій Кот відмінно розмовляв нашою державною мовою, вів програму на телеканалі "Інтер", а пізніше переїхав до Росії і зараз прославляє "руський мір".

"Зараз він живе в Росії, прославляє "руський мір", радіє атакам на українські міста і каже, що Путін - молодець. Ця людина мене найбільше вразила, вона викликає у мене огиду", - висловився про Кота журналіст.

Зазначимо, уродженець Житомира Юрій Кот починав свою кар'єру в Україні. Він працював на "Новому каналі", на "Інтері". Взимку 2014 року був ведучим київського мітингу "Антимайдану", в грудні 2013 року був побитий невідомими.

У 2014 році він покинув Україну, переїхавши до Росії. Наприкінці квітня 2018 року стало відомо про створення Юрієм Котом руху російських українців "ПАРУС". Надалі був прес-секретарем Всесвітнього російського народного собору.

З осені 2020 року активно виступає на білоруському телебаченні і коментує місцеві протести.

Нагадаємо, раніше російський актор Федір Добронравов, який підтримує війну в Україні, відреагував на "чорний список" своєї серіальної внучки в "Сватах", української актриси Анни Кошмал.

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