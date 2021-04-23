Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала в Instagram знімки з нової фотосесії для модного глянцю.
Читайте такожРозкіш і стиль: Моніка Беллучі постала в незвичайному луціЗокрема, вона поділилася кадрами з фотосесії для французького журналу Madame Figaro. На фото Беллуччі постала в чуттєвому образі. Вона позує, сидячи у кріслі, в довгій прозорій сукні білого кольору від Dior.
Відома акторка розпустила волосся та нанесла макіяж з акцентом на очі.
На іншому знімку Белуччі позує сидячи на столі у стильній сукні від LANVIN бежевого кольору з принтом. Сукня вигідно підкреслила стрункі ноги акторки.
"Гарного всім вікенду", - підписала знімок Моніка.
Автором знімків стала фешн і beauty фотограф Сабін Віллард.
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