Зіркова італійська актриса поділилася з шанувальниками знімками з чергової фотосесії для модного журналу.

Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала в Instagram знімки з нової фотосесії для модного глянцю.

Читайте такожРозкіш і стиль: Моніка Беллучі постала в незвичайному луціЗокрема, вона поділилася кадрами з фотосесії для французького журналу Madame Figaro. На фото Беллуччі постала в чуттєвому образі. Вона позує, сидячи у кріслі, в довгій прозорій сукні білого кольору від Dior.

Відома акторка розпустила волосся та нанесла макіяж з акцентом на очі.

На іншому знімку Белуччі позує сидячи на столі у стильній сукні від LANVIN бежевого кольору з принтом. Сукня вигідно підкреслила стрункі ноги акторки.

"Гарного всім вікенду", - підписала знімок Моніка.

Автором знімків стала фешн і beauty фотограф Сабін Віллард.

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Автор: Ірина Погоріла