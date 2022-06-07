Сьогодні відзначається день ангела Вікторії, на честь цього згадуємо відомих українок з цим ім'ям.

7 червня в християнстві відзначається день ангела Вікторії, тому не забудьте привітати сьогодні всіх рідних і друзів з цим ім'ям. З цієї нагоди УНІАН вирішив нагадати про відомі Вікторії в українському шоу-бізнесі.

Вікторія Булітко

Відома актриса і учасниця гумористичного проекту "Дизель шоу". Віка є вокалістом і автором пісень однойменного гурту "Булітко". На її рахунку ряд престижних нагород, серед яких "Київська пектораль".

Вікторія Литвиненко-Ясиновська

36-річна актриса театру і кіно. На її рахунку більш ніж тридцять ролей, серед яких "Перші ластівки"," Перевірка на міцність","Снайперка","Безсмертник" та інші.

Вікторія Маремуха

33-річна українська модель. Уродженка маленького села все дитинство мріяла про подіуми і життя у великому місті. Завзятість, праця і наполегливість допомогли домогтися бажаного.

Сьогодні за її плечима участь у популярному проекті "Супермодель по-українськи", роль у серіаліті "Київ вдень і вночі", а також робота ведучої ранкового шоу на одному з центральних телеканалів. Крім того, Вікторія Маремуха продовжує кар'єру моделі і виступає в нічних клубах в якості DJ.

Вікторія Лук'янець

Відома оперна співачка, має звання Народної артистки України. На її рахунку десятки виступів на престижних світових сценах, зокрема в Метрополітен-опера в Нью-Йорку і Ла Скала в Мілані.

Раніше УНІАН писав хто з українських зірок живе в звичайних квартирах.

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