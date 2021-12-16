Маша Полякова фотошопить абсолютно всі свої фотографії.

Дочка української співачки Олі Полякової, Маша, розповіла, що постійно обробляє свої фотографії у фотошопі перед публікацією в Instagram.

За словами дівчини, вона не викладає в свій блог реальні фото. Перш ніж її знімки побачить громадськість Маша коригує колір і свою шкіру.

"Кожне моє фото проходить дуже великий етап. Мені потрібно підкоригувати колір, десь відбілити шкіру, десь замазати. Я підліток, знаєте скільки у мене прищів буває. Щоб все було красиво. В Instagram взагалі реальних фоток, ось як вони виглядають, їх немає", - сказала дочка зірки в програмі "Зірковий шлях".

Читайте також"Між нами хімія": Астаф'єва несподівано прокоментувала стосунки з відомим блогеромТакож 16-річна Маша розповіла, що періодично блокує свою маму в соцмережі. Особливо в тих ситуаціях, коли їй хочеться виставити фото або відео, яке Оля Полякова не схвалить.

"Коли я хочу виставити якусь сторіс і я знаю, що мама не схвалить, я її блокую. А потім, через 24 години розблокую. Вона про це не знає", - додала Маша.

Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової розкрила вартість своєї реклами в Instagram.

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Автор: Діана Могилєвич