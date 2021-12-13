16-річна Маша Полякова вже поставила особистий рекорд - за тиждень їй вдалося заробити 10 тисяч гривень.

Старша дочка співачки Олі Полякової, 16-річна Маша, активно розвиває свою сторінку в Instagram і нерідко епатує публіку. Дівчина знімає на відео танці в білизні, поцілунки з хлопцем і часто "грішить" матюками.

Виявилося, все це дочка Полякової робить не просто так. Провокаційні пости підіймають активність на її сторінці, після чого вона заробляє на рекламі у своєму профілі.

Маша Полякова розкрила вартість реклами у себе в Instagram. Дівчина заробляє непогані гроші й вже поставила особистий рекорд - за тиждень їй вдалося заробити 10 тисяч гривень.

У програмі "Зірковий шлях" дочка співачки розповіла, що реклама в Stories коштує 1,5 тисячі гривень, а пост вона оцінила на одну тисячу дорожче. Реклама від Маші Полякової вже має попит, нещодавно вона підняла прайс бо на її сторінці виросли охоплення.

Так, на кожній з Stories у дочки Полякової вже збирається понад 40 тисяч переглядів, а пости переглядають мінімум 100 тисяч користувачів. 16-річна дівчина планує і далі розвивати свій Instagram, вона мріє про мільйонну аудиторію. На заздрість всім "простим смертним", які критикують її в коментарях, Маша Полякова не боїться хейтерів і з гордістю розповідає про свій заробіток.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що дочка Олі Полякової знову потрапила до лікарні.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко