Влітку дівчата і жінки найчастіше носять відкрите взуття. Це означає, що слід подбати про нігті на ногах.

Необхідність зробити педикюр виникає найчастіше в теплу пору року, коли модниці переходять на відкрите взуття. Якщо піти до професіонала не завжди є можливість, то можна зробити потрібну процедуру будинку. Головне - це дотримуватися деяких правил.

П'ятки

Педикюр - це не тільки гарне оформлення нігтьової пластини, а ще й догляд за шкірою стоп. Часто вона грубіє і лущиться. Щоб привести її в порядок, використовуйте спеціальний скраб для ніг. Вже після першого застосування ви відчуєте результат.

Для особливо проблемних зон можна використовувати спеціальну пилку. Однак робіть це акуратно, щоб не пошкодити живу шкіру.

Кутикула

Суперечка про те, чи варто її прибирати, йде вже не перший рік. Досвідчені лікарі радять не зрізати її зовсім, а після душу проходитися по кутикулі на ногах м'якою зубною щіткою. Таким чином "непотрібні" частинки вийде видалити, а жива шкіра не буде пошкоджена.

Ніготь

Спочатку варто вирівняти нігтьову пластину і визначити потрібну довжину. Це робиться за допомогою пилочки. Однак фахівець радить брати не грубу, а м'яку - таким чином вдасться уникнути небажаних механічних пошкоджень нігтя.

Покриття

Зіркові експерти радять не носити лак на нігтях довше чотирьох днів! Впевнені, для багатьох з вас ця думка є шокуючим відкриттям, адже лак на ногах тримається часто мінімум місяць.

Однак науково доведено - чим довше хімічні речовини з лаку впливають на нігтьову пластину, тим більше жовтою вона стає. Оптимальне рішення - робити педикюр на 5-7 днів, а потім давати нігтям "відпочити". Пауза повинна тривати не менше трьох днів.

Правильне взуття

Одного педикюру мало, щоб зробити ваші ніжки ідеальними. Також важливо підбирати правильне взуття, щоб не було деформації.

Нагадаємо, названо п'ять речей, які ніколи не вийдуть з моди.

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