Гель-лак займає перше місце за популярністю серед різновидів манікюру. І не дивно, адже він красиво і акуратно виглядає, тримається набагато довше звичайного лаку (до 4 тижнів), не так сильно шкодить нігтям і дозволяє проводити різні експерименти з прикрасами і візерунками. Фарбування нігтів гель-лаком проводять в будь-якому салоні краси, однак зробити цей манікюр можна самостійно при наявності необхідних інструментів.
Матеріали та інструменти
Перед початком роботи переконайтеся, що у вас є всі необхідні засоби.
- УФ-лампа - забезпечує швидке і рівномірне застигання лаку. Вибирайте лампи потужністю не нижче 36 Вт. Зручною в роботі буде LED-лампа, що висушує нігті в рази швидше;
- База для манікюру. Забезпечує міцність манікюру і захист нігтьової пластини. Зазвичай має прозорий або близький до натурального колір.
- Гель-лак.
- Топове покриття - наноситься на готовий манікюр. Буває матовим і глянсовим.
- Знежирювач для поверхні нігтя.
- Манікюрні ножиці, пилка, баф, апельсинова паличка або пушер.
- Різні стрази, бульонки, наклейки, трафарети, блискітки та інші прикраси за бажанням.
- Невеликі безворсові серветки - для очищення поверхні. Ватяні диски не підійдуть, оскільки прилипають до гелю.
- Засіб для видалення кутикули і масло для кутикули.
Покрокова інструкція для манікюру гель-лаком
1. Надайте нігтям на обох руках однакову форму пилкою.
2. На область кутикули нанесіть розм'якшуючий засіб і залиште на 2 хвилини. Якщо у вас немає засобу - можна занурити пальці в теплу мильну воду на кілька хвилин.
3. Пушером або апельсиновою паличкою відсуньте кутикулу з нігтя. Залишки масла витріть серветкою.
4. Задирки у нігтя видаліть за допомогою манікюрних ножиць.
5. За допомогою бафа зніміть натуральний глянець з поверхні нігтів. Це поліпшить зчіплюваність лаку з натуральним нігтем.
6. Знежирите нігті за допомогою спеціального засобу.
7. Нанесіть базу рівним шаром на поверхню нігтя.
8. Підсушіть нігті під лампою протягом 30-60 секунд.
9. Акуратно одним тонким шаром нанесіть гель-лак. При необхідності для більш яскравого кольору гель-лак наноситься у 2-3 шари. Кожен шар потрібно просушити під УФ-лампою. Поверх гель-лаку можна виконати бажаний дизайн або додати декор. Вільний зріз нігтя потрібно покрити лаком - для цього проведіть пензликом уздовж краю нігтя.
10. Покрийте нігті топом для нігтів - фінальним покриттям. Він забезпечить довговічність манікюру. Наприкінці край нігтя також потрібно покрити топом. Топ просушіть під лампою.
11. Кожен ніготь в кінці очистите від пилу безворсовою серветкою.
Як видалити гель-лак з нігтів
Для зняття старого покриття вам знадобляться:
- Рідина для зняття гель-лаку.
- Апельсинова паличка або пушер.
- Ватні диски.
- Пилочка.
- Фольга або спеціальні ковпачки.
1. Ватяні диски розріжте під розмір нігтів.
2. Проведіть пилкою по поверхні, щоб зняти шар з топом.
3. Змочіть рідиною ватний диск, прикладіть до нігтя і оберніть фольгою або затисніть ковпачками.
4. Залиште на 15-21 хвилин.
5. По черзі розгортайте фольгу і акуратно апельсиновою паличкою зрушуйте залишки гель-лаку з нігтя. Лак повинен легко видалятися з поверхні.
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