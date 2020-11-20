Для красивого і акуратного манікюру необов'язково відвідувати салон краси.

Гель-лак займає перше місце за популярністю серед різновидів манікюру. І не дивно, адже він красиво і акуратно виглядає, тримається набагато довше звичайного лаку (до 4 тижнів), не так сильно шкодить нігтям і дозволяє проводити різні експерименти з прикрасами і візерунками. Фарбування нігтів гель-лаком проводять в будь-якому салоні краси, однак зробити цей манікюр можна самостійно при наявності необхідних інструментів.

Матеріали та інструменти

Перед початком роботи переконайтеся, що у вас є всі необхідні засоби.

УФ-лампа - забезпечує швидке і рівномірне застигання лаку. Вибирайте лампи потужністю не нижче 36 Вт. Зручною в роботі буде LED-лампа, що висушує нігті в рази швидше;

- забезпечує швидке і рівномірне застигання лаку. Вибирайте лампи потужністю не нижче 36 Вт. Зручною в роботі буде LED-лампа, що висушує нігті в рази швидше; База для манікюру. Забезпечує міцність манікюру і захист нігтьової пластини. Зазвичай має прозорий або близький до натурального колір.

для манікюру. Забезпечує міцність манікюру і захист нігтьової пластини. Зазвичай має прозорий або близький до натурального колір. Гель-лак .

. Топове покриття - наноситься на готовий манікюр. Буває матовим і глянсовим.

- наноситься на готовий манікюр. Буває матовим і глянсовим. Знежирювач для поверхні нігтя.

для поверхні нігтя. Манікюрні ножиці , пилка , баф , апельсинова паличка або пушер.

, , , або Різні стрази, бульонки, наклейки, трафарети, блискітки та інші прикраси за бажанням.

за бажанням. Невеликі безворсові серветки - для очищення поверхні. Ватяні диски не підійдуть, оскільки прилипають до гелю.

для очищення поверхні. Ватяні диски не підійдуть, оскільки прилипають до гелю. Засіб для видалення кутикули і масло для кутикули.

Покрокова інструкція для манікюру гель-лаком

1. Надайте нігтям на обох руках однакову форму пилкою.

2. На область кутикули нанесіть розм'якшуючий засіб і залиште на 2 хвилини. Якщо у вас немає засобу - можна занурити пальці в теплу мильну воду на кілька хвилин.

3. Пушером або апельсиновою паличкою відсуньте кутикулу з нігтя. Залишки масла витріть серветкою.

4. Задирки у нігтя видаліть за допомогою манікюрних ножиць.

5. За допомогою бафа зніміть натуральний глянець з поверхні нігтів. Це поліпшить зчіплюваність лаку з натуральним нігтем.

6. Знежирите нігті за допомогою спеціального засобу.

7. Нанесіть базу рівним шаром на поверхню нігтя.

8. Підсушіть нігті під лампою протягом 30-60 секунд.

9. Акуратно одним тонким шаром нанесіть гель-лак. При необхідності для більш яскравого кольору гель-лак наноситься у 2-3 шари. Кожен шар потрібно просушити під УФ-лампою. Поверх гель-лаку можна виконати бажаний дизайн або додати декор. Вільний зріз нігтя потрібно покрити лаком - для цього проведіть пензликом уздовж краю нігтя.

10. Покрийте нігті топом для нігтів - фінальним покриттям. Він забезпечить довговічність манікюру. Наприкінці край нігтя також потрібно покрити топом. Топ просушіть під лампою.

11. Кожен ніготь в кінці очистите від пилу безворсовою серветкою.

Як видалити гель-лак з нігтів

Для зняття старого покриття вам знадобляться:

Рідина для зняття гель-лаку.

Апельсинова паличка або пушер.

Ватні диски.

Пилочка.

Фольга або спеціальні ковпачки.

1. Ватяні диски розріжте під розмір нігтів.

2. Проведіть пилкою по поверхні, щоб зняти шар з топом.

3. Змочіть рідиною ватний диск, прикладіть до нігтя і оберніть фольгою або затисніть ковпачками.

4. Залиште на 15-21 хвилин.

5. По черзі розгортайте фольгу і акуратно апельсиновою паличкою зрушуйте залишки гель-лаку з нігтя. Лак повинен легко видалятися з поверхні.

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Автор: Катерина Пулатова