Ведуча замилувала фанів стильном "луком".

Українська телеведуча Катя Осадча поїхала до Львова. Вона прогулялася вулицями міста та поділилася враженнями.

Під час повномасштабної війни усе сприймається інакше, зазначила ведуча. Вона розповіла про свої емоції в Instagram.

"Доба у Львові. Неймовірні краєвиди і масштаб. Сирени і бузок. Пам'ятки, що сховалися від обстрілів. Стільки стало цілосності в кожному українці і всі мають мету і жагу побачити своє завтра, завжди, коли мандрую країною це особливо відчувається. І наша неймовірна весна", - написала Осадча.

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На фото ведуча позує у стильних широких джинсах, лаконічній футболці та білих кросівках. Свій образ вона доповнила яскравим жакетом з принтом. Як виявилося, його створив бренд the COAT, який належить українській дизайнерці Каті Сільченко.

У коментарях шанувальники написали чимало компліментів. Вони погодилися з тим, що нині весна відчувається не так, як раніше. Також коментатори похвалили стиль ведучої. Вони пишуть:

"Обожнюю вас, Катруся! За все: за позицію, за силу й патріотизм, за працелюбність, і, звичайно, за жіночність та ніжність"

"Дякуємо вам, Катю, за цей допис! Це мої думки, особливо остання фраза"

"Неймовірна, обожнюю вас".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бейонсе дала грандіозний концерт у капелюсі від українського дизайнера.

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