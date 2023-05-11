Українська телеведуча Катя Осадча поїхала до Львова. Вона прогулялася вулицями міста та поділилася враженнями.
Під час повномасштабної війни усе сприймається інакше, зазначила ведуча. Вона розповіла про свої емоції в Instagram.
"Доба у Львові. Неймовірні краєвиди і масштаб. Сирени і бузок. Пам'ятки, що сховалися від обстрілів. Стільки стало цілосності в кожному українці і всі мають мету і жагу побачити своє завтра, завжди, коли мандрую країною це особливо відчувається. І наша неймовірна весна", - написала Осадча.
На фото ведуча позує у стильних широких джинсах, лаконічній футболці та білих кросівках. Свій образ вона доповнила яскравим жакетом з принтом. Як виявилося, його створив бренд the COAT, який належить українській дизайнерці Каті Сільченко.
У коментарях шанувальники написали чимало компліментів. Вони погодилися з тим, що нині весна відчувається не так, як раніше. Також коментатори похвалили стиль ведучої. Вони пишуть:
- "Обожнюю вас, Катруся! За все: за позицію, за силу й патріотизм, за працелюбність, і, звичайно, за жіночність та ніжність"
- "Дякуємо вам, Катю, за цей допис! Це мої думки, особливо остання фраза"
- "Неймовірна, обожнюю вас".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бейонсе дала грандіозний концерт у капелюсі від українського дизайнера.