Ви будете виглядати дуже стильно.

Мода циклічна... Кожен сезон з'являються нові тренди, але це не означає, що старі речі застаріли назавжди. У більшості випадків дизайнери просто оновлюють старий гардероб новими деталями.

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Зараз на піку популярності оверсайз костюми різних кольорів. Головне, щоб костюм був однотонним і вільним. Поєднання штанів і худі - це завжди виграшна історія. Адже в такому образі можна піти як на прогулянку, так і на побачення. Повірте, мало того, що ви підкорите серця всіх модників і модниць, так ще й не замерзнете.

Поєднувати такий костюм можна як з кросівками, так і з масивними черевиками. Що стосується верхнього одягу, то тут теж багато варіантів - дублянка, тренч, оверсайз куртка. Просто дайте волю своїй фантазії.

Також варто звернути увагу на подовжені худі, які можна носити як сукні. Їх можна надягати під чорні лосини або колготки. У будь-якому випадку вони будуть виглядати стильно.

Не забувайте про модні шапки, які завершать ваш образ. Тут головне пам'ятати, що головний убір повинен відповідати всьому стилю. Тобто під такий костюм не варто надягати шапки з балабонами, які, до слова, вже неактуальні.

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Автор: Діана Могилєвич