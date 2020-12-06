Чоловічі речі можуть виглядати як унісекс.

Не секрет, що жінки люблять надягати на себе речі своїх бойфрендів. Адже так затишно походити по дому у великій сорочці або закутатися в теплий вільний худі.

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Раз вже так повелося, то давайте розберемося, що ще ми можемо забрати у своїх коханих.

Худі

Худі - це унісекс. Вони підходять як жінкам, так і чоловікам. Більш того, це настільки універсальна річ, що її можна поєднувати практично з усім. Під спортивний стиль - клас, джинси - супер, поверх шовкової сукні - взагалі круто.

Піджак

Зараз в тренді подовжені вільні піджаки. Саме їх ви і можете запозичити у своїх бойфрендів. Повірте, будь-який образ з таким елементом гардеробу буде виглядати вигідно.

Сорочка

Біла сорочка - це елемент базового гардероба. Але через те, що зараз в моді оверсайз, то саме його сорочка тобі стане в нагоді. Її можна поєднувати з різними стилями - не тільки кежуал, але і з офісним.

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Автор: Діана Могилєвич