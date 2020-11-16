Не так давно політик важко перехворіла коронавірусом.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко з'явилася у Верховній Раді у своєму новому образі.

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На відео із засідання Ради можна бачити, що 59-річна народний депутат змінила зачіску. Якщо раніше вона носила зібрані в хвіст пряме волосся, то сьогодні здивувала парламентарів злегка завитими вільними локонами. Крім того, вона підібрала собі вінтажні окуляри.

Судячи зі знімків фотографа Яна Доброносова, фінальним акцентом нового "лука" Тимошенко стали туфлі на високих підборах.

Зміни в іміджі Тимошенко активно обговорюють у соцмережах.

Журналісти "Фактів" спробували дізнатися, хто виступив автором нового стилю Тимошенко. Прес-секретар політика Марина Сорока зазначила, що "Юлія Володимирівна сама собі стиліст".

Примітно, що в кінці літа лідер «Батьківщини» важко перехворіла коронавірусом.

Коронавірус у Юлії Тимошенко: що відомо

Про хворобу Юлії Тимошенко стало відомо 23 серпня. Відповідну інформацію підтвердила її прес-секретар Марина Сорока. "Тест показав, що у Юлії Володимирівни COVID-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!"- повідомила тоді прес-секретар.

За даними ЗМІ, разом з Тимошенко коронавірусом захворіли також її дочка Євгенія Тимошенко з чоловіком - Артуром Чечоткіним. Повідомлялося навіть про те, що Тимошенко підключили до апарату ШВЛ.

Згодом прес-секретар Тимошенко повідомила, що депутат перебувала у важкому стані і проходила інтенсивний курс терапії.

2 вересня Тимошенко вперше прокоментувала свій стан.

11 вересня стало відомо про одужання нардепа.

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Автор: Дмитро Захаров