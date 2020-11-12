Якщо ви використовуєте звичайне брускове мило для догляду за обличчям, то варто відмовитися від цього на період холодів.

Коли на вулиці стає холодніше, потрібні зволожуючі засоби по догляду за шкірою, а уникати потрібно тієї косметики і косметичних засобів, які сушать її.

Читайте такожЩо не варто їсти: названо небезпечні продукти при сухій шкіріТоніки на спиртовій основі. Вони видаляють вологу з шкіри, роблячи її сухою. З часом використання цих продуктів може послабити природний бар'єр шкіри і зробити її більш вразливою для таких факторів навколишнього середовища, як сонячне випромінювання.

Глиняні маски. Маски для обличчя, що творять чудеса влітку, можуть виявитися ворогами шкіри взимку. Якщо ви використовували маски на основі глини в теплу пору, постарайтеся взимку від них відмовитися, оскільки вони сушать шкіру. Особливо актуальна така порада для тих, у кого й так суха шкіра.

Брускове мило. Якщо ви використовуєте звичайне брускове мило для догляду за обличчям, то варто відмовитися від цього на період холодів. На думку дерматологів, кускове мило має високий рівень pH, що сушить обличчя. Замість цього беріть м'які очищаючі засоби або масла, передає medikforum з посиланням на The Health Site.

Відшалушуючі засоби. Можна продовжувати відшалушувати шкіру навіть взимку, але не дуже в цьому старатися. Надмірне відлущування може зруйнувати шкірний бар'єр.

Ароматизатори та ефірні олії. Уникайте використання миючих засобів, зволожуючих кремів, сироваток або будь-яких інших косметичних продуктів з сильним ароматом взимку. Суха шкіра з більшою ймовірністю відреагує на подразники. Коли температура повітря знижується, звичайні ароматичні речовини і ефірні масла можуть різко подразнювати шкіру.

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Автор: УНІАН