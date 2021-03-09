Тимошенко показала нове вбрання / instagram.com/yulia_tymoshenko
Народний депутат України Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram новий кадр.
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Жінка позує на фото в чорній сукні та окулярах. Також вона зробила хвилясту зачіску. При цьому в руці у неї були тюльпани. Шанувальники прийшли в захват від помолоділого вигляду Тимошенко.
"Ви, як завжди, прекрасні", "Прекрасна леді", "Чарівна і жіночна", "Виглядаєте відмінно", - пишуть коментатори.
Тимошенко показала нове вбрання / instagram.com/yulia_tymoshenko
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