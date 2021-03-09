Депутат показала нове фото і привітала фанів з 8 березня.

Народний депутат України Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram новий кадр.

Читайте такожНардеп Ганна Скороход прийшла в Раду в патріотичному костюмі

Жінка позує на фото в чорній сукні та окулярах. Також вона зробила хвилясту зачіску. При цьому в руці у неї були тюльпани. Шанувальники прийшли в захват від помолоділого вигляду Тимошенко.

"Ви, як завжди, прекрасні", "Прекрасна леді", "Чарівна і жіночна", "Виглядаєте відмінно", - пишуть коментатори.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич