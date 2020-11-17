59-річна нардеп знає толк в моді.

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради з новою зачіскою. Крім того, вона показала елегантний стиль.

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Свою звичну косу кілька років вона заміняла хвостом, а зараз зважилася знову змінити імідж. Нардеп зробила низький пучок з кучерявих локонів. При цьому вона традиційно залишила окуляри з чорною оправою.

Для свого образу вона підібрала чорний гольф, який ідеально підходять практично до будь-яких речей. Це базова річ, яка повинна бути в гардеробі кожної жінки. Нагадаємо, що саме чорний колір дозволить зробити ваш силует більш струнким.

Наверх Тимошенко накинула сіре подовжене пальто, комір якого був прикрашений стразами. Варто відзначити, що пальто нардеп вибрала модного кольору, та ще й віддала перевагу стилю оверсайз. В цілому її образ вийшов елегантним і жіночним.

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Автор: Діана Могилєвич