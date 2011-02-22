Прес-конференція щодо відзначення у Львові 140-річчя від Дня народження Лесі Українки

Захід розпочнеться об 12.30 Львівська міська рада, малий сесійний зал, пл. Ринок, 1 Учасники:

начальник управління культури ЛМР Андрій Вороновський, художній керівник муніципального театру Людмила Колосович, начальник управління сім’ї, молоді та спорту ЛМР Наталя Федорович, головний спеціаліст управління освіти ЛМР Ірина Гайдук

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