На Львівщині за махінацію із землею судитимуть голову сільради

Львів. 23 червня. УНІАН. Прокуратура Турківського району Львівської області завершила розслідування у кримінальній справі про обвинувачення голови однієї з сільських рад Турківського району в зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зокрема, прокуратура скерувала до суду кримінальну справу, порушену стосовно одного із сільських голів району, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

З'ясовано, що обвинувачений склав та видав завідомо неправдиве рішення, згідно якого незаконно, безоплатно передано у власність земельну ділянку площею 1,5 га, вартістю понад 180 тис. грн.