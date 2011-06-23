На Львівщині затримали на хабарі голову Жовківської РДА

Львів. 23 червня. УНІАН. Сьогодні співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Генеральної прокуратури України затримали „на гарячому”, під час отримання чергового хабара, голову Жовківської РДА Володимира Волошина.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, оперативники СБУ затримали посадовця у робочому кабінеті після одержання ним від посередника – радника голови РДА хабара у розмірі 2500 доларів США.

За даним фактом Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

