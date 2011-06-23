На Львівщині затримали на хабарі голову Жовківської РДА
17:19, 23 червня 2011Львів
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Волошина взяли «на гарячому»
Львів. 23 червня. УНІАН. Сьогодні співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Генеральної прокуратури України затримали „на гарячому”, під час отримання чергового хабара, голову Жовківської РДА Володимира Волошина.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, оперативники СБУ затримали посадовця у робочому кабінеті після одержання ним від посередника – радника голови РДА хабара у розмірі 2500 доларів США.
За даним фактом Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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