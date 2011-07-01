На Львівщині стартують змагання з веслування на байдарках і каное

Львів. 1 липня. УНІАН. З 1 до 3 липня у смт. Добротвір на базі спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву «Добротвір» відбудуться Всеукраїнські зональні змагання з веслування на байдарках і каное «Стрімкі човни».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загалом, змагання проводяться у чотирьох зонах: західна зона – смт.Добротвір, східна зона – м.Полтава, південна зона – м.Херсон, центральна зона – м.Умань.

У змаганнях братимуть участь юнаки 1995 - 1996 років народження та підлітки 1997 - 1998 років народження.

За результатами участі у зональних змаганнях визначаться чотири кращі команди у кожній зоні для участі у фіналі Всеукраїнських змаганнях серед ДЮСШ, СДЮШОР, що відбудеться 28-31 липня 2011 року у м. Дніпропетровську.

Урочисте відкриття змагань 2 липня о 13.00.