Робоча поїздка голови Львівської ОДА М.Костюка в Миколаївський район
21:03, 22 листопада 2011Львів
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23 листопада робоча поїздка голови Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка в Миколаївський район.
Вручення нагород «Мати-героїня» мешканкам Миколаївського району.
Ознайомлення з ходом будівництва акушерського корпусу Миколаївської КЦРЛ.
Огляд та ознайомлення з виробництвом ТзОВ «Хенкель Баутехнік» (Україна).
Виїзд від Львівської облдержадміністрації о 13.15 (Львів, вул. Винниченка, 18)
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