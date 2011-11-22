Робоча поїздка голови Львівської ОДА М.Костюка в Миколаївський район

23 листопада робоча поїздка голови Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка в Миколаївський район. Вручення нагород «Мати-героїня» мешканкам Миколаївського району. Ознайомлення з ходом будівництва акушерського корпусу Миколаївської КЦРЛ. Огляд та ознайомлення з виробництвом ТзОВ «Хенкель Баутехнік» (Україна). Виїзд від Львівської облдержадміністрації о 13.15 (Львів, вул. Винниченка, 18)

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