Робоча поїздка голови Львівської ОДА М.Костюка в Миколаївський район

21:03, 22 листопада 2011
Львів
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23 листопада робоча поїздка голови Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка в Миколаївський район.

Вручення нагород «Мати-героїня» мешканкам Миколаївського району.

Ознайомлення з ходом будівництва акушерського корпусу Миколаївської КЦРЛ.

Огляд та ознайомлення з виробництвом ТзОВ «Хенкель Баутехнік» (Україна).

Виїзд від Львівської облдержадміністрації о 13.15 (Львів, вул. Винниченка, 18)

 

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