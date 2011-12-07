У Львові консультують, як написати заяву до Європейського суду

Львів. 7 грудня. УНІАН. Консультаційний центр зі звернень до Європейського суду з прав людини розпочав роботу у Львові, повідомляє прес-служба фонду “Право і демократія”.

Як зазначено у повідомленні, центр засновано в рамках проекту «Поширення успішного досвіду захисту основних прав людини у Європейському суді з прав людини серед неурядових організацій» за підтримки Програми розвитку ООН.

За словами голови правління Фонду «Право і демократія» Андрія Бурого, однією з головних цілей консультаційного центру є безкоштовне надання громадянам консультацій для покращення якості заяв, що скеровуються до Європейського суду. Однак чи не найважливішим завданням проекту є підняття професійного рівня членів правозахисних організацій та практикуючих адвокатів при написанні звернень до Європейського суду з прав людини, а також розбудова неформальної мережі громадських правозахисних організацій у семи областях західного регіону України та надають допомогу громадянам при зверненні до Європейського суду. Адже статистка каже, що 80% українських звернень до Європейського суду з прав людини виявляються погано обґрунтованими або неприйнятними через недотримання формальних умов звернення до Cуду.

Основною причиною такої ситуації є те, що скарги готуються без кваліфікованої правової допомоги.

Відтак, вже з 12 грудня, починаючи зі Львова, а далі в Івано-Франківську, Ужгороді, Тернополі, Чернівцях, Луцьку, Рівному відбудуться тренінги для юристів-правозахисників та адвокатів, щодо підготовки звернень щодо захисту прав відповідно до статей Європейської Конвенції, які найчастіше порушуються в Україні.

Зокрема, права що стосуються доступу до правосуддя, права на захист від тортур, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність людини поводження або покарання, захист від дискримінації та захист права власності. «Особливої уваги буде надано зверненням до Європейського суду з прав людини у питаннях бездіяльності органів державної влади та справедливого судового розгляду.

Представники «Права і Демократії» вже мають досвід успішного юридичного супроводу такої справи у Європейскому суді з прав людини у справі «Самардак проти України» Особливістю таких категорій справ є те, що у даних справах можна звертатися до Євросуду напряму і не очікуючи рішення вищої національної судової інстанції»- зауважив адвокат Руслан Таратула.

Консультаційний центр знаходиться за адресою: м.Львів, проїзд Крива Липа 6, (3-й поверх), тел. 2971932, e-mail: lawdemo@fond.lviv.ua